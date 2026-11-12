Địa ốc 24H: Xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép; khó hoàn tiền đặt cọc trả giá 'nhầm' 1,5 tỷ đồng/m2
Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Khó hoàn lại tiền đặt cọc do ‘nhầm lẫn’; TPHCM xem xét thu tiền cho tồn tại một số công trình sai phép; Doanh nghiệp đấu giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm phải có ít nhất 8.000 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 12/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-xem-xet-thu-tien-cho-ton-tai-mot-so-cong-trinh-sai-phep-kho-hoan-tien-dat-coc-tra-gia-nham-15-ty-dongm2-post1893638.tpo