Địa ốc 24H: Xem xét thay chủ đầu tư cải tạo nhà cũ chậm tiến độ ; Hà Nội đấu giá khu đất từng quy hoạch Hello Kitty
Toàn cảnh quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm; Hà Nội đấu giá khu đất từng quy hoạch làm công viên Hello Kitty; Áp thuế đất bỏ hoang: Hết thời 'ôm đất' chờ tăng giá?; Hà Nội xem xét thay chủ đầu tư cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ chậm tiến độ; ... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-xem-xet-thay-chu-dau-tu-cai-tao-nha-cu-cham-tien-do-ha-noi-dau-gia-khu-dat-tung-quy-hoach-hello-kitty-post1897008.tpo