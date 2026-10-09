Địa ốc 24H: Xây trung tâm công nghiệp văn hóa gần 4.000m2 ở phố cổ; đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2% vẫn quá nhẹ?
Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần vẫn quá nhẹ?; Hà Nội xây trung tâm công nghiệp văn hóa gần 4.000m2 ở phố cổ; Thấy gì việc người dân nhận bao tải tiền bồi thường giải phóng mặt bằng?; Tầng hầm biệt thự, ngân hàng ở TPHCM ngập sâu, nhiều tài sản ngâm trong nước;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 9/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-xay-trung-tam-cong-nghiep-van-hoa-gan-4000m2-o-pho-co-dat-bo-hoang-co-the-chiu-thue-02-van-qua-nhe-post1883581.tpo