Địa ốc 24H: Xây trung tâm công nghiệp văn hóa gần 4.000m2 ở phố cổ; đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2% vẫn quá nhẹ?

Một lô đất nằm im nhiều năm vẫn có thể tăng giá, trong khi người “găm đất” gần như không phải trả loại chi phí nào tương xứng. Do đó, đề xuất đánh thuế 0,2% đối với đất phi nông nghiệp bỏ hoang được không ít người ủng hộ.