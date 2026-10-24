Địa ốc 24H: Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; cách nào để 'kích cầu' bất động sản?
Chính thức trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; Cách nào để 'kích cầu' bất động sản?; Hà Nội nói gì về giá nhà ở xã hội ngày càng cao?; Hơn 7 triệu m2 đất sắp được TPHCM thí điểm làm nhà ở thương mại;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-trinh-quoc-hoi-de-xuat-danh-thue-02-voi-dat-bo-hoang-cach-nao-de-kich-cau-bat-dong-san-post1888088.tpo