Địa ốc 24H: Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang; cách nào để 'kích cầu' bất động sản?

Khi giá nhà đất tại các đô thị vượt quá xa khả năng tích lũy của phần lớn người lao động, việc chuyển dịch từ tư duy 'sở hữu nhà ở' sang 'bảo đảm chỗ ở' bằng phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội là một lựa chọn chiến lược. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc giải phóng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương, nâng cao vai trò chủ đạo của Nhà nước tại các địa bàn trọng yếu, thiết kế gói tín dụng ưu đãi 25 - 30 năm và áp dụng công cụ khống chế giá bán lại đang được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt an sinh bền vững.