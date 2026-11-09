Địa ốc 24H: Trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² gây sốc; đề xuất hỗ trợ bồi thường đến 100% cho nhà đất giấy tay

Trước những băn khoăn của nông dân về việc đầu tư lò sấy cà phê, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết có thể xác định đây là công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Việc xây dựng phải đáp ứng điều kiện, quy mô và diện tích theo quy định của tỉnh.