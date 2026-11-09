Địa ốc 24H: Trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² gây sốc; đề xuất hỗ trợ bồi thường đến 100% cho nhà đất giấy tay
Hà Nội sẽ di dời, phá dỡ 136 căn hộ và nhà thấp tầng tại CT6 Kiến Hưng; 'Choáng' với mức trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình; TP HCM đề xuất hỗ trợ bồi thường đến 100% cho nhà đất giấy tay; Nhiều nhà, đất công ở An Giang bỏ hoang hơn 4 năm;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 9/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-tra-gia-dat-nong-thon-gan-15-ty-dongm-gay-soc-de-xuat-ho-tro-boi-thuong-den-100-cho-nha-dat-giay-tay-post1892635.tpo