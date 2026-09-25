Địa ốc 24H: TPHCM ủy quyền cấp xã quyết giá bán nhà tái định cư; tính niên hạn công trình, giá căn hộ thay đổi thế nào?
Cấp xã được quyết giá bán nhà tái định cư tại TPHCM; Vốn đắt, doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận gói tín dụng 145.000 tỷ; Thuế chống đầu cơ đất: Cần làm rõ thế nào là bỏ hoang, găm giữ?; Tính niên hạn công trình, giá chung cư sẽ thay đổi thế nào?;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 25/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-tphcm-uy-quyen-cap-xa-quyet-gia-ban-nha-tai-dinh-cu-tinh-nien-han-cong-trinh-gia-can-ho-thay-doi-the-nao-post1879442.tpo