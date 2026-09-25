Địa ốc 24H: TPHCM ủy quyền cấp xã quyết giá bán nhà tái định cư; tính niên hạn công trình, giá căn hộ thay đổi thế nào?

Đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở được Chính phủ trình Quốc hội mới đây đã đưa ra nhiều cơ chế mới đối với việc cải tạo, xây dựng lại chung cư không thuộc diện xây dựng từ trước năm 1994. Những quy định mới này được kỳ vọng tạo thêm sự linh hoạt, bảo đảm quyền lợi của người dân và tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn trong quá trình cải tạo chung cư cũ.