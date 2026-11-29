Địa ốc 24H: Tổ hợp du lịch biển 39ha khởi động sau nhiều năm đình trệ; nhiều dự án NƠXH 'bung hàng' dịp cuối năm
Nhiều dự án nhà ở xã hội 'bung hàng' cuối năm, giá bán ngày càng cao; Hà Nội khởi công khu đô thị đa mục tiêu hơn 102.000 tỷ đồng; Tổ hợp du lịch biển 39 ha khởi động sau nhiều năm đình trệ; Ninh Bình dự kiến chi hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ dân di dời khỏi chung cư cũ; ... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 29/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-to-hop-du-lich-bien-39ha-khoi-dong-sau-nhieu-nam-dinh-tre-nhieu-du-an-noxh-bung-hang-dip-cuoi-nam-post1898462.tpo