Nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực của các cơ sở y tế khu vực, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến chất lượng chuyên môn và khả năng phục vụ người bệnh. Thực tế tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cho thấy, những hạn chế về hạ tầng đang bộc lộ rõ trước áp lực gia tăng số lượt khám, điều trị. Trước yêu cầu đó, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm với sơ bộ tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, tạo cơ sở cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.