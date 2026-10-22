Địa ốc 24H: Thu hồi hơn 19ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ; động thái mới tại siêu đô thị 926.000 tỷ đồng

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên cho rằng, đất đã được giao, được đưa vào dự án thì phải được sử dụng có hiệu quả; nếu giữ đất mà không sử dụng, chỉ chờ tăng giá, thì không chỉ gây lãng phí mà cuối cùng còn làm giảm nguồn cung và đẩy chi phí của xã hội lên.