Địa ốc 24H: Thu hồi hơn 19ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ; động thái mới tại siêu đô thị 926.000 tỷ đồng
Động thái mới tại siêu dự án 926.000 tỷ đồng ở Hà Nội; Hưng Yên thu gần 20.000 tỷ đồng từ sử dụng đất; TPHCM thu hồi hơn 19ha đất của dự án Công viên Thiên niên kỷ; Hà Nội giao 2 lô đất để xây nhà ở cho công an;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 22/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-thu-hoi-hon-19ha-dat-du-an-cong-vien-thien-nien-ky-dong-thai-moi-tai-sieu-do-thi-926000-ty-dong-post1887421.tpo