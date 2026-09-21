Địa ốc 24H: Thời hạn nhà chung cư theo niên hạn công trình; hàng ngàn căn hộ tái định cư hoang vắng tại TPHCM

Dù chưa bàn giao, một số căn hộ tại Hà Nội đang được rao bán chỉ từ 50 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng khu vực. Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn này chưa đủ để nhiều người mua quyết định xuống tiền.