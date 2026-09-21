Địa ốc 24H: Thời hạn nhà chung cư theo niên hạn công trình; hàng ngàn căn hộ tái định cư hoang vắng tại TPHCM
Chính phủ thống nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ theo niên hạn công trình; Những hình ảnh khác lạ ở cư xá Thanh Đa sau khi dân rời đi; Tận thấy hàng ngàn căn hộ tái định cư hoang vắng ở TPHCM; Hơn 1.000 nhà đầu tư chờ sổ đỏ tại dự án FLC ở Quảng Ninh;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 21/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-thoi-han-nha-chung-cu-theo-nien-han-cong-trinh-hang-ngan-can-ho-tai-dinh-cu-hoang-vang-tai-tphcm-post1878102.tpo