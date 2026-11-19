Địa ốc 24H: Thanh khoản chung cư lao dốc; chốt di dời 125 căn hộ, phá dỡ 10 nhà thấp tầng CT6 Kiến Hưng
Di dời 125 căn hộ, phá dỡ 10 nhà thấp tầng CT6 Kiến Hưng liên quan đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản; Quảng Ngãi dừng 4 dự án tồn đọng, có dự án sau 7 năm vẫn 'bất động'; Duyệt quy hoạch Quảng trường và Trung tâm hành chính TPHCM ở Thủ Thiêm; Giá chung cư Hà Nội vượt 100 triệu đồng/m2, thanh khoản lao dốc;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 19/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-thanh-khoan-chung-cu-lao-doc-chot-di-doi-125-can-ho-pha-do-10-nha-thap-tang-ct6-kien-hung-post1895645.tpo