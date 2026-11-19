Từng sở hữu phần lớn vốn tại một số doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng, Lý Nhã Kỳ có thời gian hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, xây dựng đến bất động sản và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, dữ liệu doanh nghiệp cho thấy một số công ty từng gắn với nữ diễn viên đã ngừng hoạt động.