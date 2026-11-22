Địa ốc 24H: Thanh khoản chung cư hồi phục; đấu giá khu đất làm dự án gần 4.500 tỷ đồng tại Hồ Núi Cốc
Giá chung cư Hà Nội hạ nhiệt, người mua bắt đầu 'xuống tiền'; Quy định mới về tiến độ thanh toán, tiền đặt cọc bất động sản; Thái Nguyên đấu giá khu đất 137ha làm khu đô thị, du lịch Hồ Núi Cốc; TPHCM: Bồi thường nhà đất dự án rạch Ông Bé, cao nhất 222 triệu đồng/m2;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 22/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-thanh-khoan-chung-cu-hoi-phuc-dau-gia-khu-dat-lam-du-an-gan-4500-ty-dong-tai-ho-nui-coc-post1896479.tpo