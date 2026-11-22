Năm 2026, tỉnh Đồng Tháp có 20 xã phấn đấu ra mắt nông thôn mới (NTM). Trước yêu cầu hoàn thành các tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030, các địa phương tập trung rà soát, xác định những chỉ tiêu chưa đạt, phân công trách nhiệm cụ thể và huy động nguồn lực để tăng tốc thực hiện. Qua đó, từng bước hoàn thiện diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân.