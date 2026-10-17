Địa ốc 24H: SVĐ Chi Lăng giảm giá hơn 1.100 tỷ đồng; chung cư điều chỉnh, cơ hội nào cho người mua nhà?

Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 một trong những công viên lớn, được mệnh danh là "lá phổi xanh" điều hòa không khí khu vực trung tâm Đà Nẵng đang dần về đích. Trong đó nổi bật là công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình" độc đáo giữa hồ nước công viên.