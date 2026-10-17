Địa ốc 24H: SVĐ Chi Lăng giảm giá hơn 1.100 tỷ đồng; chung cư điều chỉnh, cơ hội nào cho người mua nhà?
Chung cư Hà Nội điều chỉnh, cơ hội nào cho người mua nhà?; Khu ‘đất vàng’ bỏ hoang nhiều năm ở Ninh Bình sắp được đấu giá có gì đặc biệt?; SVĐ Chi Lăng giảm giá hơn 1.100 tỷ đồng so với lần đầu đấu giá;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-svd-chi-lang-giam-gia-hon-1100-ty-dong-chung-cu-dieu-chinh-co-hoi-nao-cho-nguoi-mua-nha-post1885998.tpo