Ngày 21/11, UBND TP Đồng Nai cho biết vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban chỉ đạo) do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai làm Trưởng Ban Chỉ đạo.