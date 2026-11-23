Địa ốc 24H: 'Sốt vó' lo giới hạn người mua nhà ở xã hội sau 5 năm; thực hư tin rao bán cắt lỗ bất động sản
'Sốt vó' lo giới hạn người mua nhà ở xã hội sau 5 năm; Sự thật về tin rao bán cắt lỗ bất động sản; TPHCM bán nhà ở xã hội giá chưa tới 15 triệu/m2 Hà Nội tìm nhà đầu tư khu đô thị gần 11.000 tỷ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 23/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-sot-vo-lo-gioi-han-nguoi-mua-nha-o-xa-hoi-sau-5-nam-thuc-hu-tin-rao-ban-cat-lo-bat-dong-san-post1896697.tpo