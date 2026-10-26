Địa ốc 24H: Siêu dự án được huy động vốn 237.000 tỷ đồng; di dời khẩn cấp hộ dân ở chung cư chờ sập
Môi giới bất động sản 'gồng mình' khi thị trường gặp khó; Siêu khu đô thị thể thao được huy động 237.000 tỷ đồng cho công trình nhà ở; TPHCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân ở chung cư chờ sập; Tạm bàn giao mặt bằng làm công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-sieu-du-an-duoc-huy-dong-von-237000-ty-dong-di-doi-khan-cap-ho-dan-o-chung-cu-cho-sap-post1888554.tpo