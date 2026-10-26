Địa ốc 24H: Siêu dự án được huy động vốn 237.000 tỷ đồng; di dời khẩn cấp hộ dân ở chung cư chờ sập

Số lượng xe điện tăng nhanh nhưng nhiều chung cư cũ tại Hà Nội thiếu mặt bằng, hệ thống điện chưa đáp ứng. Nhiều chuyên gia cho rằng, nút thắt không chỉ nằm ở nguồn lực mà còn ở hạ tầng giao thông tĩnh và cơ chế đầu tư.