Hàng trăm hộ dân sống trong các khu tập thể, chung cư cũ xuống cấp, tập trung chủ yếu trên địa bàn phường Nam Định đã tìm được “lối thoát” cho cuộc sống sinh hoạt nhiều khó khăn, bất tiện hàng chục năm qua khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/2026/ NQ-HĐND ngày 25/6/2026 và Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐND ngày 29/10/2026 về chính sách hỗ trợ di dời chỗ ở để phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Các nghị quyết trên giúp người dân yên tâm chuyển đi khỏi những công trình mất an toàn, hướng tới cuộc sống mới tốt đẹp hơn.