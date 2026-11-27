Địa ốc 24H: Siêu đô thị thể thao hơn 9.100ha tiếp tục đổi tên; bán đấu giá nhà đất 'vàng' của bà Trương Mỹ Lan
Sống trên 'ngòi nổ' ở các khu tập thể cũ Hà Nội; Siêu đô thị thể thao hơn 9.100ha tiếp tục đổi tên; TPHCM miễn giấy phép xây dựng nhà ở dưới 7 tầng; Bán đấu giá nhà đất giữa khu phố sầm uất của bà Trương Mỹ Lan;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-sieu-do-thi-the-thao-hon-9100ha-tiep-tuc-doi-ten-ban-dau-gia-nha-dat-vang-cua-ba-truong-my-lan-post1897903.tpo