Địa ốc 24H: Siết việc bán nhà ở xã hội sau 5 năm; thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?
Sau 5 năm, nhà ở xã hội chỉ được bán cho người thuộc diện mua nhà ở xã hội; Thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?; Kiến nghị người mua nhà vừa túi tiền nên được vay gói 153.000 tỷ; Gấp rút gỡ vướng mặt bằng cụm công nghiệp 1.400 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 23/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-siet-viec-ban-nha-o-xa-hoi-sau-5-nam-thi-truong-bat-dong-san-cuoi-nam-dien-bien-ra-sao-post1887753.tpo