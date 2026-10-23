Địa ốc 24H: Siết việc bán nhà ở xã hội sau 5 năm; thị trường bất động sản cuối năm diễn biến ra sao?

Mùa mưa năm 2026 đã “lộ” rõ những bất cập của hệ thống hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh khi tình trạng ngập úng diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Hàng loạt giải pháp khắc phục đang được triển khai, trong đó giải pháp mang tính căn cơ là quy hoạch và đầu tư hạ tầng.