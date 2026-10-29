Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?
Hà Nội sẽ xây trung tâm thương mại ngầm, quảng trường 4.611 tỷ đồng gần hồ Hoàn Kiếm; Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh; Sát hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp: Người dân cần làm gì?; Nơi nhiều dự án nhà ở xã hội mở bán nhiều lần vẫn chưa bán hết;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 29/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-se-xay-trung-tam-thuong-mai-ngam-gan-ho-guom-sap-het-han-nop-thue-dat-nguoi-dan-luu-y-gi-post1889536.tpo