Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Ngày 28-10, đại diện Công ty cổ phần Đệ Tam là Chủ đầu tư dự án cho biết: Dự kiến từ Quý 4/2026, Công ty tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch, có địa chỉ tại xã Phước An, thành phố Đồng Nai cho các Block chung cư trong giai đoạn tiếp theo.