Địa ốc 24H: 'Săn' đất đón sân bay, giá nhiều nơi bị đẩy cao; thông tin mới vụ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m²
Hết thời tranh mua bất động sản, chủ đầu tư phải tính lại cuộc chơi; 'Săn' đất đón sân bay, giá nhiều nơi bị đẩy cao; Thông tin mới vụ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 13/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-san-dat-don-san-bay-gia-nhieu-noi-bi-day-cao-thong-tin-moi-vu-tra-gia-dat-nong-thon-gan-15-ty-dongm-post1893950.tpo