Địa ốc 24H: 'Săn' đất đón sân bay, giá nhiều nơi bị đẩy cao; thông tin mới vụ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m²

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, xây dựng luôn là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Vậy đâu là những nguy cơ tiềm ẩn lớn nhất tại các công trình xây dựng? Làm thế nào để xây dựng văn hóa an toàn từ công trường đến doanh nghiệp?