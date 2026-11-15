Địa ốc 24H: Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ; 3 dự án nghỉ dưỡng phải rà soát nguồn gốc đất khi cổ phần hoá
Báo mất 119 phôi sổ đỏ, Phú Thọ cảnh báo không xác nhận giao dịch; 3 dự án nghỉ dưỡng phải rà soát nguồn gốc đất khi cổ phần hoá; TP.HCM sắp có thêm 10.000 căn hộ, giá vẫn khó giảm sâu;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 15/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-phu-tho-thong-bao-mat-119-phoi-so-do-3-du-an-nghi-duong-phai-ra-soat-nguon-goc-dat-khi-co-phan-hoa-post1894506.tpo