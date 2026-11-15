Địa ốc 24H: Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ; 3 dự án nghỉ dưỡng phải rà soát nguồn gốc đất khi cổ phần hoá

Thời gian qua, dù chính quyền xã Bình Minh đã vào cuộc, triển khai các biện pháp xử lý, song những bất cập về môi trường vẫn chưa được khắc phục triệt để. Rác thải tồn đọng, điểm tập kết tự phát tái diễn, chất thải sản xuất và ô nhiễm trong khu dân cư tiếp tục đặt ra yêu cầu phải siết chặt quản lý, xử lý dứt điểm các điểm nóng thay vì chỉ giải quyết từng vụ việc phát sinh.