Địa ốc 24H: Phát hiện 40 trường hợp kê sai khi mua nhà xã hội; tìm chủ cho dự án đô thị sinh thái hơn 25 nghìn tỷ
Giá nhà giảm khắp nơi; Đấu giá 2 lần không ai mua, 13 lô đất nông thôn dự kiến giảm cả tỷ đồng; Phú Thọ tìm chủ cho dự án đô thị sinh thái hơn 25 nghìn tỷ đồng; Phát hiện 40 trường hợp kê khai sai khi mua nhà xã hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 16/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-phat-hien-40-truong-hop-ke-sai-khi-mua-nha-xa-hoi-tim-chu-cho-du-an-do-thi-sinh-thai-hon-25-nghin-ty-post1885689.tpo