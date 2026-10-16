Địa ốc 24H: Phát hiện 40 trường hợp kê sai khi mua nhà xã hội; tìm chủ cho dự án đô thị sinh thái hơn 25 nghìn tỷ

Không nhất thiết phải thay toàn bộ nội thất để căn bếp trở nên hiện đại, gọn gàng hơn. Giữ lại hệ tủ còn tốt, làm mới màu sắc và sắp xếp lại đồ dùng là những cách giúp gia đình cải thiện không gian mà vẫn kiểm soát được ngân sách.