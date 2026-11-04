Địa ốc 24H: Ninh Bình đấu giá 360 lô đất 'vàng'; 35.000 căn chung cư được mở bán tại Hà Nội năm sau

Quy hoạch không chỉ quyết định sẽ xây dựng gì trên một khu đất mà còn quyết định những khả năng nào của đời sống sẽ được mở ra hoặc khép lại. Vậy nên bên cạnh câu hỏi “sẽ xây dựng gì trên khu đất này?” cần đặt thêm câu hỏi “sau khi xây xong, cư dân còn có thể làm gì với nơi này?”.