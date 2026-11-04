Địa ốc 24H: Ninh Bình đấu giá 360 lô đất 'vàng'; 35.000 căn chung cư được mở bán tại Hà Nội năm sau
35.000 căn chung cư có thể được mở bán tại Hà Nội năm sau; Người có tiền mặt bắt đầu săn bất động sản giá tốt; Ninh Bình đấu giá 360 lô đất 'vàng’, giá khởi điểm cao nhất 95 triệu đồng/m²; 3.790 căn hộ bỏ trống ở Thủ Thiêm có giá khởi điểm gần 18.300 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 4/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-ninh-binh-dau-gia-360-lo-dat-vang-35000-can-chung-cu-duoc-mo-ban-tai-ha-noi-nam-sau-post1891256.tpo