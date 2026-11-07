Địa ốc 24H: Nhà trong ngõ ra mặt phố sau mở đường, giá bán gấp nhiều lần; căn cứ xác định đất bỏ hoang để đánh thuế
Nhà 'lên đời' sau mở đường, giá bán gấp nhiều lần; Căn cứ xác định đất bỏ hoang để đánh thuế; Hà Nội dự kiến di dời 246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, Mường Thanh; TPHCM thanh toán 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm cho Đại Quang Minh;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 7/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-nha-trong-ngo-ra-mat-pho-sau-mo-duong-gia-ban-gap-nhieu-lan-can-cu-xac-dinh-dat-bo-hoang-de-danh-thue-post1892179.tpo