Địa ốc 24H: Nhà trong ngõ ra mặt phố sau mở đường, giá bán gấp nhiều lần; căn cứ xác định đất bỏ hoang để đánh thuế

Từ những chuyến tàu đã đi vào hoạt động đến kế hoạch đồng loạt triển khai 5 tuyến metro mới, Hà Nội đang đứng trước bước chuyển lớn trong phát triển giao thông đô thị. Đường sắt đô thị không chỉ góp phần giải bài toán ùn tắc, mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế và từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng.