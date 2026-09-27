Địa ốc 24H: Nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán?; Hà Nội phê duyệt đề án 'sổ đỏ trao tay'
Đề xuất nhà chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng hợp đồng mua bán; Hà Nội phê duyệt đề án ‘sổ đỏ trao tay’; Chung cư The Pride: Chủ đầu tư vi phạm 'đẩy' cả trăm căn hộ 'treo' sổ hồng suốt thập kỷ; Đề xuất đưa đất nền ngoài dự án vào luật, chặn 'đầu nậu' phân lô bán nền;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-nha-chua-co-so-do-duoc-chuyen-nhuong-hop-dong-mua-ban-ha-noi-phe-duyet-de-an-so-do-trao-tay-post1879967.tpo