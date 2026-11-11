Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch

Để thể chế hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch đang được đưa ra bàn thảo tại nghị trường. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm là làm thế nào để Nghị quyết mới không tạo ra sự chồng chéo, xung đột thẩm quyền với hàng loạt văn bản luật hiện hành và sắp ban hành.