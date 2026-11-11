Địa ốc 24H: Người trả 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn xin lại tiền đặt cọc; 'thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch
Người trả gần 1,5 tỷ đồng/m² đất nông thôn ở Ninh Bình xin lại tiền đặt cọc; 'Thuốc đặc trị' mua gom đất nền đón quy hoạch; Hà Nội mở bán cùng lúc 2 dự án nhà xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2; TPHCM ban hành phí quản lý chung cư mới;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 11/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-nguoi-tra-15-ty-dongm-dat-nong-thon-xin-lai-tien-dat-coc-thuoc-dac-tri-mua-gom-dat-nen-don-quy-hoach-post1893315.tpo