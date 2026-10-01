Địa ốc 24H: Người mua căn hộ đổi 'chiến thuật'; hy hữu xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hà Nội
Người mua căn hộ đổi 'chiến thuật'; Hy hữu vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hà Nội; Chính phủ yêu cầu tăng nhà ở xã hội cho thuê; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị gỡ vướng 2 'siêu' dự án ở TPHCM;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-nguoi-mua-can-ho-doi-chien-thuat-hy-huu-xay-nham-nha-tren-dat-nguoi-khac-o-ha-noi-post1881149.tpo