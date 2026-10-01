Địa ốc 24H: Người mua căn hộ đổi 'chiến thuật'; hy hữu xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hà Nội

Hấp lực đô thị hóa đang đẩy vùng ven các đô thị lớn tại Việt Nam đến những chọn lựa không dễ dàng. Các dự án hào nhoáng, hạ tầng cứng cho yêu cầu phát triển chen giữa hệ sinh thái, di sản văn hóa, ký ức cộng đồng, hồn cốt của một vùng đất để kiến tạo không gian cộng sinh. Lời giải cho bài toán không chỉ nằm ở những bản quy hoạch vô tri mà chính là tinh thần quản trị với lòng biết ơn đối với tự nhiên, lịch sử.