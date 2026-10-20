Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ
Không để giá nhà ở xã hội, nhà cho thuê tăng đột biến; Đề xuất cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá đất, tiền đặt cọc nâng lên 50%; Chuẩn bị đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm, giá khởi điểm trên 14.500 tỷ; Huế gia hạn tìm nhà đầu tư cho 'siêu đô thị' gần 20.000 tỷ đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 20/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-khong-de-gia-noxh-nha-cho-thue-tang-dot-bien-sap-dau-gia-ba-lo-dat-thu-thiem-khoi-diem-hon-14500-ty-post1886816.tpo