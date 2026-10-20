Địa ốc 24H: Không để giá NƠXH, nhà cho thuê tăng đột biến; sắp đấu giá ba lô đất Thủ Thiêm khởi điểm hơn 14.500 tỷ

Như đã thông tin trong bài viết “Xã Phù Đổng xử lý vi phạm đất đai, xây dựng ven sông Đuống”, sáng ngày 19/10, xã Phù Đổng bắt đầu các đợt tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp thuộc địa bàn. Với số lượng công trình do lịch sử để lại lớn nên hoạt động này dự kiến kéo dài trong 13 ngày nhằm xử lý triệt để các vi phạm.