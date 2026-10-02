Địa ốc 24H: Khởi tố 7 bị can vụ villa, homestay mọc ở rừng phòng hộ Sóc Sơn; sắp đấu giá khu đất gần Sân bay Cát Bi

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30-9-2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết nêu rõ nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030," Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12-1-2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.