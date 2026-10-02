Địa ốc 24H: Khởi tố 7 bị can vụ villa, homestay mọc ở rừng phòng hộ Sóc Sơn; sắp đấu giá khu đất gần Sân bay Cát Bi
Đề xuất bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ cho người bị thu hồi đất; Hơn 190.000 căn nhà cho thuê: Cách nào chuyển tư duy 'sở hữu' sang 'tiếp cận chỗ ở'?; Vụ villa, homestay mọc ở rừng phòng hộ Sóc Sơn: Khởi tố 7 bị can; Sắp đấu giá khu đất gần Sân bay Cát Bi làm tổ hợp nhà ở thương mại;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 2/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-khoi-to-7-bi-can-vu-villa-homestay-moc-o-rung-phong-ho-soc-son-sap-dau-gia-khu-dat-gan-san-bay-cat-bi-post1881494.tpo