Địa ốc 24H: Hà Nội xuất hiện nhà ở xã hội giá từ 880 triệu đồng/căn; hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp

Giá nhà thương mại liên tục neo cao, vượt xa khả năng tích lũy của phần lớn người trẻ, khiến giấc mơ an cư ngày càng khó trở thành hiện thực. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được kỳ vọng trở thành điểm sáng, mở thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập, giảm áp lực mua nhà cho các gia đình trẻ.