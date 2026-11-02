Địa ốc 24H: Hà Nội xuất hiện nhà ở xã hội giá từ 880 triệu đồng/căn; hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp
Đấu giá 4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm trên hệ thống của Bộ Công an; Hà Nội mở bán nhiều căn hộ nhà ở xã hội giá dưới 1 tỷ đồng; Hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp; Dự án ven đầm nước mặn lớn nhất Gia Lai điều chỉnh quy hoạch;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 2/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-nhieu-can-ho-noxh-mo-ban-duoi-1-ty-dong-han-cuoi-nop-thue-dat-phi-nong-nghiep-post1890650.tpo