Địa ốc 24H: Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, container trên đất rừng; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue vừa công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đánh dấu sự chuyển giao vị trí lãnh đạo cao nhất. Ông Trần Lệ Nguyên chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho người tiền nhiệm là bà Lê Thị Thanh Thúy. Sự xáo trộn nhân sự này diễn ra trong thời điểm số phận pháp lý của khu đất vàng số 8 đến 12 Lê Duẩn đang có nhiều diễn biến mới.