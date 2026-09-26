Địa ốc 24H: Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, container trên đất rừng; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ đồng
Hà Nội tháo dỡ loạt nhà gỗ, nhà container trên đất rừng; Xưởng may trên "đất vàng" Hà Nội sẽ thành dự án nhà ở cao cấp; Diễn biến mới ở khu 'đất vàng' số 8 - 12 Lê Duẩn ở TPHCM; Hưng Yên dự thu tiền sử dụng đất gần 36.000 tỷ từ loạt dự án nhà ở;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-ha-noi-thao-do-loat-nha-go-container-tren-dat-rung-hung-yen-du-thu-tien-su-dung-dat-gan-36000-ty-dong-post1879749.tpo