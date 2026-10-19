Địa ốc 24H: Hà Nội tạm dừng chấp thuận chủ trương dự án NƠXH mới; phân khúc nào điểm sáng thị trường BĐS?
Ngược dòng thị trường, một phân khúc bất động sản vẫn bền bỉ tăng giá; Hà Nội tạm dừng chấp thuận chủ trương các dự án nhà ở xã hội mới; Thái Nguyên 'chốt' tiến độ dự án khu công nghiệp hơn 3.600 tỷ đồng; Thêm dự án nhà xã hội gần 30 triệu đồng một m2 tại Hà Nội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 19/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-ha-noi-tam-dung-chap-thuan-chu-truong-du-an-noxh-moi-phan-khuc-nao-diem-sang-thi-truong-bds-post1886474.tpo