Địa ốc 24H: Hà Nội tạm dừng chấp thuận chủ trương dự án NƠXH mới; phân khúc nào điểm sáng thị trường BĐS?

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đề xuất dành riêng một chương cho nhà cho thuê, điều chỉnh quy định về sở hữu nhà ở của người nước ngoài và nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội. Tại phiên thẩm tra, các ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đối tượng thụ hưởng chính sách, ưu đãi về đất đai và sự thống nhất giữa các luật liên quan.