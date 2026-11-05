Địa ốc 24H: Hà Nội loại loạt khu đất khỏi danh mục thí điểm; dự kiến hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở cho thuê trong 2026
Dự kiến hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở cho thuê trong 2026; Nhiều chủ đầu tư lùi kế hoạch mở bán căn hộ; Đề xuất xây nhà 2-3 tỷ xa trung tâm TP.HCM; Hà Nội đưa 7 khu đất tại phường Vĩnh Hưng ra khỏi danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 5/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-ha-noi-loai-loat-khu-dat-khoi-danh-muc-thi-diem-du-kien-hoan-thanh-hon-18000-can-nha-o-cho-thue-trong-2026-post1891568.tpo