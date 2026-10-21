Địa ốc 24H: Hà Nội đề xuất dành hơn 22.000 căn NƠXH phục vụ tái định cư; khu đô thị 7.000 tỷ không có nhà đầu tư dự thầu

Nguồn cung nhà ở tại TP HCM tiếp tục mất cân đối khi phân khúc cao cấp và trung - cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở bình dân không có dự án nào đủ điều kiện huy động vốn, còn phân khúc trung cấp chỉ chiếm 7,1%. Thực trạng này khiến bài toán phát triển nhà ở vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân ngày càng trở nên cấp thiết.