Địa ốc 24H: Hà Nội đề xuất dành hơn 22.000 căn NƠXH phục vụ tái định cư; khu đô thị 7.000 tỷ không có nhà đầu tư dự thầu
Nhà ở xã hội ngày càng đắt đỏ, người trẻ mong chờ mức giá nào?; 'Hạ nhiệt' về lãi suất, thị trường bất động sản phản ứng ra sao?; Hà Nội đề xuất dành hơn 22.000 căn nhà xã hội phục vụ tái định cư; Không nhà đầu tư nào dự thầu khu đô thị 7.000 tỷ đồng ở Hải Phòng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 21/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-ha-noi-de-xuat-danh-hon-22000-can-noxh-phuc-vu-tai-dinh-cu-khu-do-thi-7000-ty-khong-co-nha-dau-tu-du-thau-post1887115.tpo