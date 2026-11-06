Địa ốc 24H: Hà Nội đấu giá đất xây chung cư, khởi điểm từ 55 triệu/m2; Đã đến lúc 'bắt đáy' bất động sản?

Ngày 6-11, ông Trần Hoàng Tâm, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Đồng Nai chủ trì họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số nghị quyết thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố do UBND thành phố trình tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới. Dự họp có đại diện lãnh đạo các ban HĐND thành phố, Công an thành phố, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan.