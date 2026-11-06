Địa ốc 24H: Hà Nội đấu giá đất xây chung cư, khởi điểm từ 55 triệu/m2; Đã đến lúc 'bắt đáy' bất động sản?
Đã đến lúc 'bắt đáy' bất động sản?; TPHCM nghiên cứu quy hoạch TOD hơn 108ha tại khu vực Hàng Xanh; Hà Nội đấu giá khu đất xây chung cư ở Long Biên, giá khởi điểm từ 55 triệu/m2; TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 6 tỷ đồng để người dân tự tái định cư;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-ha-noi-dau-gia-dat-xay-chung-cu-khoi-diem-tu-55-trieum2-da-den-luc-bat-day-bat-dong-san-post1891909.tpo