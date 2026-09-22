Địa ốc 24H: Gỡ vướng hàng nghìn dự án BĐS, khơi thông 2,5 triệu tỷ đồng; nghiên cứu thuế chống đầu cơ đất
Nghiên cứu đưa vào Luật Đất đai các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ đất; Gỡ vướng hàng nghìn dự án bất động sản, khơi thông 2,5 triệu tỷ đồng; Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 'treo' gần 20 năm có diễn biến mới; Người nước ngoài đã mua bao nhiêu bất động sản Việt Nam?; ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 22/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-go-vuong-hang-nghin-du-an-bds-khoi-thong-25-trieu-ty-dong-nghien-cuu-thue-chong-dau-co-dat-post1878441.tpo