Địa ốc 24H: Gỡ vướng hàng nghìn dự án BĐS, khơi thông 2,5 triệu tỷ đồng; nghiên cứu thuế chống đầu cơ đất

Thay vì phá bỏ ngôi nhà cũ để xây mới hoàn toàn, gia đình lựa chọn cải tạo, mở rộng công trình và tái sử dụng nhiều vật liệu đã gắn bó với nơi ở qua nhiều năm. Những khung cửa cũ, sân gạch đỏ hay mái hiên được giữ lại, trở thành một phần của không gian sống mới.