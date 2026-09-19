Địa ốc 24H: Giao dịch nhà đất giảm sâu trong 'tháng Ngâu'; khởi công dự án nhà ở xã hội giữa trung tâm Cần Thơ
Giao dịch nhà đất giảm sâu trong 'tháng Ngâu'; Liên tiếp xảy ra cháy chung cư, Công an cảnh báo điều quan trọng; Cần Thơ khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 300 căn hộ giữa trung tâm; HoREA đề xuất bổ sung quy định điều kiện cư trú khi mua nhà ở xã hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 19/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-giao-dich-nha-dat-giam-sau-trong-thang-ngau-khoi-cong-du-an-nha-o-xa-hoi-giua-trung-tam-can-tho-post1877648.tpo