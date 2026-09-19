Địa ốc 24H: Giao dịch nhà đất giảm sâu trong 'tháng Ngâu'; khởi công dự án nhà ở xã hội giữa trung tâm Cần Thơ

Hơn 523.800 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân sau hơn 8 tháng năm 2026, đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đằng sau con số ấy là một lượng vốn rất lớn đang được đưa vào nền kinh tế. Nhưng dưới góc nhìn kiểm toán, câu hỏi không chỉ là giải ngân được bao nhiêu, mà quan trọng hơn là đồng vốn ấy đang tạo ra giá trị gì.