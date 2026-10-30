Địa ốc 24H: Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền; Hàng nghìn căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m²

Giữa phố cổ Hà Nội sầm uất, nhiều gia đình vẫn sống trong những căn nhà chật hẹp, diện tích bình quân dưới 5m²/người. Hà Nội đã thông qua cơ chế hỗ trợ các hộ đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm, mở ra cơ hội cải thiện chỗ ở.