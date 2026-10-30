Địa ốc 24H: Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền; Hàng nghìn căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m²
TPHCM xem xét đưa 147 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại; Quảng Ninh chấn chỉnh việc vận động người dân rút hồ sơ đất đai để "né" quá hạn; Công bố bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m²; Giá nhà khó giảm nếu thiếu nguồn cung vừa túi tiền;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 30/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-gia-nha-kho-giam-neu-thieu-nguon-cung-vua-tui-tien-hang-nghin-can-nha-o-xa-hoi-gia-tu-hon-12-trieu-dongm-post1889846.tpo