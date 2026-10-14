Địa ốc 24H: Giá chung cư mới Hà Nội thay đổi; Dự kiến 14ha đất cho tái định cư và NƠXH khi tái thiết đô thị Vĩnh Hưng

Nằm trong khu đô thị mới tại Vĩnh Long, ngôi nhà có mặt tiền rộng 10m phải tuân thủ quy định xây dựng đồng bộ với các công trình xung quanh. Để tránh tạo thành một khối nhà kín và thiếu sáng, phương án thiết kế sử dụng khoảng lùi ở tầng một, giếng trời và các mảng xanh nhằm đưa nắng, gió vào không gian sống.