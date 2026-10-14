Địa ốc 24H: Giá chung cư mới Hà Nội thay đổi; Dự kiến 14ha đất cho tái định cư và NƠXH khi tái thiết đô thị Vĩnh Hưng
Toàn cảnh thanh khoản chung cư mới Hà Nội; Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Dự kiến hơn 14ha đất cho tái định cư và nhà ở xã hội; Hà Nội giao liền 3 lô đất để xây dựng nhà ở xã hội; TPHCM muốn mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng nhà ở;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 14/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-gia-chung-cu-moi-ha-noi-thay-doi-du-kien-14ha-dat-cho-tai-dinh-cu-va-noxh-khi-tai-thiet-do-thi-vinh-hung-post1885055.tpo