Địa ốc 24H: Giá căn hộ Hà Nội gần gấp đôi sau hơn 7 năm; mở bán NƠXH giá từ 1 tỷ đồng/căn ở khu trung tâm
Cận cảnh khu nhà ở xã hội giá từ 1 tỷ đồng/căn ở trung tâm Hà Nội; Giá căn hộ Hà Nội gần gấp đôi sau hơn 7 năm; Quy định mới về cơ chế, chính sách gỡ khó cho dự án BT chuyển tiếp; Sau 7 lần đấu giá 'ế', sân vận động Chi Lăng hạ giá hơn 1.500 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 14/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-gia-can-ho-ha-noi-gan-gap-doi-sau-hon-7-nam-mo-ban-noxh-gia-tu-1-ty-dongcan-o-khu-trung-tam-post1894263.tpo