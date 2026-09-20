Địa ốc 24H: Dừng cấp sổ đỏ trong vùng quy hoạch Đại lộ sông Hồng; đề xuất 4 nguyên tắc định giá đất mới

Dù căn hộ vẫn còn khá mới, nữ gia chủ vẫn quyết định cải tạo sau một năm cân nhắc. Từ căn bếp, phòng khách đến các phòng ngủ đều được làm lại, với bảng màu ấm, nhiều chi tiết trang trí và cách lựa chọn nội thất khác hẳn diện mạo ban đầu.