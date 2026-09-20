Địa ốc 24H: Dừng cấp sổ đỏ trong vùng quy hoạch Đại lộ sông Hồng; đề xuất 4 nguyên tắc định giá đất mới
Dừng cấp sổ đỏ trong vùng quy hoạch Đại lộ sông Hồng; Sửa Luật Đất đai: Ngăn chặn nguy cơ “thao túng” giá đất; TPHCM muốn cắt điện, nước đối với công trình vi phạm; Cà Mau thúc tiến độ dự án bất động sản từng bị thanh tra, nợ ngân sách;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 20/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-dung-cap-so-do-trong-vung-quy-hoach-dai-lo-song-hong-de-xuat-4-nguyen-tac-dinh-gia-dat-moi-post1877885.tpo