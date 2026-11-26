Địa ốc 24H: Dự án NƠXH bị bán 'trộm' 600 suất; làm rõ nguồn gốc 15 thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 13 tỉnh thành khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; Thanh tra làm rõ nguồn gốc 15 thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ; Tận thấy dự án nhà ở xã hội vị trí đắc địa bị bán 'trộm' 600 suất;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-du-an-noxh-bi-ban-trom-600-suat-lam-ro-nguon-goc-15-thua-dat-cua-nguoi-co-nghe-danh-ly-nha-ky-post1897586.tpo