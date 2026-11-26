Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, với nhiều quy định mới nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận và siết chặt tính minh bạch trong quản lý nhà ở xã hội. Đáng chú ý là các tiêu chí ưu tiên hỗ trợ và quy định chặt chẽ về điều kiện chuyển nhượng loại hình nhà ở này.