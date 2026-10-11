Địa ốc 24H: Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới
Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; Nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới; Doanh nghiệp địa ốc TPHCM đứng đầu danh sách nợ thuế; Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 11/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-doanh-nghiep-dia-oc-phat-hanh-trai-phieu-gan-150000-ty-dong-nguon-cung-chung-cu-ha-noi-co-dien-bien-moi-post1884193.tpo