Địa ốc 24H: Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới

Tất cả những gì bạn phải làm là đi đến chỗ tôi, hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ, và tôi sẽ dạy cho bạn Phương pháp Đường Thẳng. Và sau đó, bạn sẽ trở nên giàu có.