Địa ốc 24H: Điều kiện để được mua NOXH không cần bốc thăm; chi phí đất có thể tăng 2,6 lần vì hệ số K
Người dân bị thu hồi đất cần điều kiện gì để được mua NƠXH không cần bốc thăm?; Khu nghỉ dưỡng 750 tỷ đồng bỏ hoang nhiều năm bên vịnh Lăng Cô có chủ mới; Lo ngại đề xuất cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; VARS cảnh báo hệ số K có thể khiến chi phí đất tăng 2,6 lần;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 1/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-dieu-kien-de-duoc-mua-noxh-khong-can-boc-tham-chi-phi-dat-co-the-tang-26-lan-vi-he-so-k-post1890419.tpo