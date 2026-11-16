Địa ốc 24H: Diễn biến mới tại khu đô thị thể thao lớn nhất Việt Nam; khu đô thị AIC được 'thay tên đổi họ'
NƠXH dự kiến vẫn được bán lại theo giá thị trường sau 5 năm; Khu đô thị AIC hơn 13.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' cả thập kỷ bất ngờ 'thay tên, đổi họ'; Đến năm 2030, mỗi người dân TPHCM sẽ có 1m2 công viên; Diễn biến mới tại khu đô thị thể thao lớn nhất Việt Nam;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 16/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-dien-bien-moi-tai-khu-do-thi-the-thao-lon-nhat-viet-nam-khu-do-thi-aic-duoc-thay-ten-doi-ho-post1894684.tpo