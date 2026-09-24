Địa ốc 24H: Đề xuất lùi thời hạn hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; thu đặt cọc mua nhà ngay từ lúc khởi công

Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.