Địa ốc 24H: Đề xuất lùi thời hạn hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; thu đặt cọc mua nhà ngay từ lúc khởi công
Đề xuất lùi thời hạn hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; Diễn biến mới tại dự án khu phức hợp sân golf 1,5 tỷ USD; Đề xuất thu đặt cọc mua nhà ngay từ lúc dự án khởi công; Hưng Yên tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa trên diện tích 1.700 ha;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 24/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-de-xuat-lui-thoi-han-hoan-thanh-co-so-du-lieu-dat-dai-thu-dat-coc-mua-nha-ngay-tu-luc-khoi-cong-post1879110.tpo