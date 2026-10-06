Địa ốc 24H: Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng chung cư
Nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng, 'cắt lỗ' chung cư; Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì; Hàng loạt trụ sở công ở Thái Nguyên được đấu giá, cho thuê;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-de-xuat-cho-nguoi-nuoc-ngoai-mua-condotel-nhieu-nha-dau-tu-tim-cach-thoat-hang-chung-cu-post1882577.tpo