Địa ốc 24H: Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng chung cư

Theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 1/10/2026 về cao điểm xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về dân tộc trên địa bàn thành phố năm 2026, việc rà soát nguồn dữ liệu được thực hiện trước ngày 5/10; từ ngày 6 đến 12/10 tập trung chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu. Các đơn vị hoàn thành việc tạo lập, cập nhật dữ liệu chậm nhất ngày 15/10/2026.