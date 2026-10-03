Địa ốc 24H: Đề xuất bổ sung 3 hệ số mới để tính giá đất; tiếp nhận ý kiến của người dân về dự án Safari Ba Vì

Sau các cuộc kiểm tra thực tế, những kết luận, chỉ đạo của tỉnh đang được chính quyền cơ sở cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ gắn với từng địa bàn, dự án. Tập trung xử lý tồn tại, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng là những phần việc đang được triển khai nhằm khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển.