Địa ốc 24H: Đề xuất bổ sung 3 hệ số mới để tính giá đất; tiếp nhận ý kiến của người dân về dự án Safari Ba Vì
Đề xuất bổ sung 3 hệ số mới để tránh gây 'sốc' giá đất; Hà Nội tiếp nhận ý kiến của người dân về dự án Safari Ba Vì; Chung cư Hateco: Vì sao quỹ bảo trì chưa thể bàn giao; Hà Nội chuyển đổi mục đích hơn 6.000m2 đất gần chân cầu Vĩnh Tuy làm cao ốc;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 3/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-de-xuat-bo-sung-3-he-so-moi-de-tinh-gia-dat-tiep-nhan-y-kien-cua-nguoi-dan-ve-du-an-safari-ba-vi-post1881804.tpo