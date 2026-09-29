Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2

Tại Nghệ An, một công trình nhà ở được xây dựng trái phép trên hành lang đê điều tồn tại suốt 20 năm, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa nhưng không được xử lý dứt điểm đang gây ra nhiều hệ luỵ cho chính quyền lẫn các đơn vị quản lý.