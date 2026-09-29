Địa ốc 24H: Đề xuất 4 phương án bồi thường khi phá dỡ chung cư cũ; NƠXH Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng/m2
Chung cư cũ sẽ có 'mốc tuổi', cư dân được chọn 4 cách bồi thường khi phá dỡ; Nhà xã hội ở Bắc Ninh có giá gần 24 triệu đồng một m2; Một doanh nghiệp trúng khu đô thị hơn 21.500 tỷ đồng ở Hưng Yên; Hà Nội xin ý kiến điều chỉnh diện tích hơn 7.000ha khỏi quy hoạch rừng, đất lâm nghiệp;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 29/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-de-xuat-4-phuong-an-boi-thuong-khi-pha-do-chung-cu-cu-noxh-bac-ninh-co-gia-gan-24-trieu-dongm2-post1880538.tpo