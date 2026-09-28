Địa ốc 24H: Đấu giá đất vùng ven Hà Nội, giá trúng vượt 106 triệu/m2; Bất động sản cho thuê hiện ra sao?
Hà Nội cấm doanh nghiệp đấu giá sau vụ bỏ cọc khu 'đất vàng'; Đấu giá đất vùng ven Hà Nội, giá trúng cao nhất vượt 106 triệu/m2; Bất động sản cho thuê hiện ra sao?; Diễn biến mới dự án Khu đô thị đa mục tiêu ở Hà Nội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 28/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-dau-gia-dat-vung-ven-ha-noi-gia-trung-vuot-106-trieum2-bat-dong-san-cho-thue-hien-ra-sao-post1880186.tpo