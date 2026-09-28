Địa ốc 24H: Đấu giá đất vùng ven Hà Nội, giá trúng vượt 106 triệu/m2; Bất động sản cho thuê hiện ra sao?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất dạng điện tử tích hợp trên VNeID không phải một tính năng chỉ cần quyết định hành chính là có, mà là điểm hội tụ của cả một chuỗi điều kiện: luật phải sửa, thủ tục phải thiết kế lại, dữ liệu phải đạt chuẩn, và các hệ thống liên ngành phải kết nối thông suốt. Hiện tại cả nước vẫn còn đến 30% số thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đạt chuẩn để chuyển thành giấy chứng nhận điện tử.