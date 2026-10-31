Địa ốc 24H: Đấu giá đất vùng quê trầm lắng sau 'sốt nóng'; cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án BĐS chưa đủ điều kiện bán

Đại biểu Quốc hội nêu rõ, chúng ta không thiếu chính sách, mà đang thiếu một cơ chế phản ứng đủ nhanh và một tinh thần dám chịu trách nhiệm để kết nối những nguồn lực riêng lẻ thành động lực và cơ hội để phát triển, độ trễ trong phản ứng chính sách và tổ chức thực thi đang là điểm nghẽn lớn của năng lực quản trị và điều hành.