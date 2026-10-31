Địa ốc 24H: Đấu giá đất vùng quê trầm lắng sau 'sốt nóng'; cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án BĐS chưa đủ điều kiện bán
Cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bán; Quy định mới thủ tục đất đai ở TPHCM: Không cần đến nơi có nhà đất; Siết bán lại NƠXH sau 5 năm: Quyền lợi người đã mua ra sao?; Sau 'sốt nóng', đấu giá đất vùng quê trầm lắng, nhiều nơi ‘trắng hồ sơ’;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 31/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-dau-gia-dat-vung-que-tram-lang-sau-sot-nong-cam-nhan-tien-dat-coc-khi-du-an-bds-chua-du-dieu-kien-ban-post1890141.tpo