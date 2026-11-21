Từ 1/7/2027, người sở hữu nhà ở xã hội được bán lại theo giá thị trường sau 5 năm, nhưng chỉ được bán cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội, giá bán chỉ do các bên thỏa thuận và không phải nộp tiền sử dụng đất.