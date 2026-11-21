Địa ốc 24H: Đấu giá đất 'vàng' bỏ hoang, chỉ 39 lô có người chốt; 5 khu tập thể di dời để mở rộng Quốc lộ 1A
'Chốt' hoàn tất kết quả kiểm tra 15 thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ; Hàng trăm căn hộ chung cư khu tập thể di dời sau mở rộng Quốc lộ 1A qua Hà Nội; Hà Nội mở cơ chế giao trực tiếp chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê; Ninh Bình: Đấu giá 360 lô đất 'vàng', chỉ 39 lô có người 'chốt';... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 21/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-dau-gia-dat-vang-bo-hoang-chi-39-lo-co-nguoi-chot-5-khu-tap-the-di-doi-de-mo-rong-quoc-lo-1a-post1896254.tpo